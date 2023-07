La crítica de Lampard a los jugadores del Chelsea: "Cuando volví no vi ni unión ni espíritu de equipo"

La temporada del Chelsea ha sido horrorosa en todos los sentidos. Tanto institucionalmente como deportivamente hablando. Tras la inversión de 600 millones de euros en fichajes, el equipo 'blue' no se clasificó para disputar alguna competición europea de cara a esta temporada. Además, han pasado cuatro entrenadores por el banquillo de Stamford Bridge y ninguno de ellos ha conseguido revertir la situación. Ni siquiera Frank Lampard, técnico inglés y exjugador del Chelsea.

Precisamente Lampard habló de los problemas del club inglés, señalando de manera directa a los jugadores y al espíritu del equipo: "No me arrepiento de haberlo hecho. No fue la mejor experiencia de mi carrera, pero he aprendido de ella. Si la gente quiere criticarme por 6-7 semanas de trabajo, no tengo problema", ha reconocido Lampard en el 'podcast' de 'Diary of a CEO'.

Y añadió lo siguiente: "Los estándares de entrenamiento no son suficientes. Cuando llegué, me encontré con un equipo en el que no había unión ni espíritu de equipo".

También hablo sobre la eliminación en la Champions contra el Real Madrid: "Entramos en el tramo final de la temporada y no estábamos peleando por nada, eso rebajó la motivación".

"No tengo una varita mágica para motivar"

"Cuando llegué, noté rápidamente que algunos jugadores estaban pensando en su futuro. Había futbolistas que llevaban siete meses sin jugar y se iban a marchar en verano a los que no tengo una varita mágica para motivar", continúa Lampard.

Sin embargo, el entrenador 'blue' no tuvo malas palabras para Todd Boehly, dueño y CEO del Chelsea: "Sus intenciones son, ciertamente, buenas. Han gastado dinero porque lo quieren hacer bien y ser los mejores".

Lampard dejó su cargo como técnico a final de temporada y su puesto lo ocupará Mauricio Pochettino, que intentará darle la vuelta al asunto y sacar el máximo rendimiento posible a jugadores desaprovechados hasta el momento como Enzo Fernández o Mijailo Mudryck. ¿Será el técnico argentino capaz de revertir la situación?