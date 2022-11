Cristiano: "Los que no dieron nada por nosotros se tendrían que callar"

Cristiano Ronaldo considera que está ante la gran oportunidad de completar su palmarés, en una Eurocopa en la que, pese a no jugar bien, acumula récords y ya está a dos partidos de cumplir su sueño.

Tras eliminar a Polonia después de un intenso partido que tuvo que decidirse en la tanda de penaltis, el capitán portugués se mostró satisfecho y lanzó mensajes a los que no creyeron en las posibilidades del conjunto que dirige Fernando Santos. "Se tendrían que callar los que no dieron nada por nosotros, porque ya estamos en semifinales y, a partir de ahora, todo es posible", dijo.

Ronaldo desveló que, pese a la cantidad de títulos que acumula, su gran sueño es ser campeón con su selección. "No me falta nada en mi carrera y esto para mí es un sueño. No escondo que desde pequeño he soñado con ganar un título con mi selección y ahora estamos más cerca", afirma.

Cristiano tan sólo ha marcado en un partido, dos goles ante Hungría, y está tan sólo a uno de igualar la plusmarca de Michel Platini, pero no se muestra decepcionado por una actuación individual que no está respondiendo a las expectativas. "Siempre doy lo mejor. No marqué pero el objetivo no era el récord. El objetivo era clasificarnos y hay felicitar a todo el equipo y al entrenador, porque merecimos la victoria", señaló.