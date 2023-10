El comentario machista del director deportivo de la Juve comparando un fichaje con una novia: "Esperas que planche, lave..."

Cristiano Giuntoli, director deportivo de la Juventus de Turín, participó en una charla en el conocido medio deportivo italiano 'la Gazzeta dello Sport' dónde quiso realizar una comparación entre "fichar a un jugador" y "la novia perfecta", un comentario que seguramente no terminó saliéndole como pensó en un principio.

El vídeo se ha hecho viral en redes, dónde muchos usuarios le tildan de machista tras una frase más que desafortunada pero que irónicamente fue aplaudida por el público que presenciaba la charla.

"Cuando fichas un futbolista esperas que sea como la novia perfecta"

"Hubo varios fichajes equivocados. Intentamos que suceda lo menos posible, pero nos equivocamos mucho. Cuando fichas a un futbolista esperas que sea como una novia perfecta. Vas a cenar con ella, pero la metes en casa y ves que no cocina, que no lava, que no plancha...", aseguró el directivo italiano.

"Vas a cenar con ella, pero la metes en casa y ves que no cocina, que no lava, que no plancha..."

Lo más curioso de todo es que no se produjo reacción alguna del público ni de la entrevistadora Fabiana Della Valle, al contrario, los allí presentes rieron y aplaudieron las palabras de Giuntoli, el cual es posible que quisiera hacer una broma pero que aun así no justifica unas palabras que no venían a cuento.

Ni la Juve ni Giuntoli se han pronunciado

A esta hora de la tarde, la Juventus de Turín no se ha pronunciado sobre las palabras de su director deportivo, al igual que el propio Giuntoli.

Pogba, jugador de la Juve, sancionado por dopaje

Hace un mes, Paul Pogba, centrocampista de la Juventus, dio positivo en testosterona en un test antidopaje realizado tras el partido de Serie A contra el Udinese y fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Nacional Antidopaje.

La Juve, tercera en la Serie A

El equipo de Turín, en cuanto a lo deportivo, ocupa la tercera posición de la Serie A con 17 de los 24 puntos posibles y a 4 del líder, el AC Milan. La Juve aspira a luchar por el Scudetto tras terminar séptimo la temporada pasada debido a la sanción de 15 puntos por el 'caso Plusvalías'.