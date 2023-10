Las cámaras pillan a Masip, asesor de Laporta, pidiendo que corten una pregunta incómoda de un socio

En la Asamblea de socios que ha celebrado hoy el FC Barcelona ha tenido lugar una anécdota curiosa en la que hemos podido ver a Enric Masip asesor del Joan Laporta, pidiendo que cortaran al socio Jaime Llopis mientras hacía una pregunta al presidente.

Llopis se dirigió al mandatario culé cuestionando porqué había tan pocos socios presentes en la Asamblea, la cual tuvo lugar de forma telemática, pero a la que pudieron acudir presencialmente muchos más socios de los que finalmente fueron. Además de eso, también preguntó por cuestiones económicas que no hicieron mucha gracia ni a Masip ni al propio Laporta.

"Le pediría que baje su afán de protagonismo"

Aquí parte de la respuesta del presidente catalán: "Se ha podido expresar libremente. Usted tiene formación económica y tiene una manera de exponer su opinión con mucha suficiencia. Nosotros estamos trabajando para estabilizar el club. Yo conozco la realidad. Que me apoye en el 'caso Negreira' tampoco me aporta mucho. Hemos tenido que trabajar mucho para revertir la situación. Le pediría que baje su afán de protagonismo. Creo que es una opinión intencionada, crítica. Es momento de cerrar filas y usted ha puesto palos a las ruedas. Fuera tiene pánico los que han impulsado esta trama. Se repetirá el mejor Barça de la historia, y los jóvenes lo ven. Tenemos una gran defensa y dos grandes porteros, Lamine Yamal, Lewandowski, la incorporación de Joao Félix, la magia brasileña de Raphinha, hemos fichado a Vitor Roque... ¿esto no es mejorar la plantilla? ¿No ve que vamos mejor?", empezó diciendo Laporta.

"Ya le he dejado hablar, ahora me toca a mí, su mensaje es catastrofista"

Tras la respuesta, el socio intentó responder pero no pudo ya que Laporta volvió a tomar la palabra: "Yo le he dejado hablar y ahora me toca a mí, ha podido dar su opinión. Los jugadores vienen al Barça porque cada vez estamos mejor, lo podemos retribuir y muchas veces vienen cobrando menos. No hemos querido vender a De Jong por 100 millones para no perder la capacidad competitiva. Mi mensaje creo que es muy realista, usted ha dicho triunfalista. El suyo es catastrofista, el mío realista. Nosotros trabajamos y usted habla en los medios todo lo que quiere. Sólo nos tiene a nosotros el Barça", dijo.

Tras el suceso, las redes sociales se han hecho eco de lo sucedido y han criticado tanto el gesto de Masip como la dura respuesta de Laporta al socio.

Laporta, otra vez a la carga contra el "madridismo sociológico"

El propio Laporta, durante su intervención, volvió a mencionar al "madridismo sociológico": "Ya lo vencimos cuando ganamos y fuimos queridos y admirados. Ahora ven que el presidente de esa etapa gloriosa ha vuelto con Xavi Hernández, que era protagonista de esa época. Ven que el fútbol base produce jugadores buenísimos. A ellos no les interesa que se hable de su poder y por eso es evidente que son los promotores de este proceso de degradación, pero os digo que este proceso lo vamos a ganar, nos van a absolver. Tengo malas noticias para el madridismo: vamos a repetir el mejor Barça de la historia", sentenció.