Del Bosque critica la actitud de Costa: "No me ha gustado lo que hizo con el Chelsea"

Vicente del Bosque, seleccionador español, fue crítico con el comportamiento en el campo de Diego Costa, por el que fue sancionado en Inglaterra, pero explicó que su ausencia en la convocatoria para medirse a Luxemburgo y Ucrania es por el partido de sanción que tiene con la Roja.

Diego Costa fue protagonista en el duelo del Chelsea ante el Arsenal por un duelo al límite de lo legal con los centrales del rival, el francés Laurent Koscielny y el brasileño Gabriel, que acabó con la expulsión del último.

Posteriormente, la Federación inglesa le sancionó con tres partidos a Diego Costa por un comportamiento que fue criticado por Del Bosque. "No hay que hacer algo edificante por lo que fue sancionado, no fue bonito. Desde luego que no me gustó".

El seleccionador español dejó claro que la ausencia de su convocatoria de Diego Costa es por el partido de sanción por acumulación de tarjetas que debe cumplir en Logroño.

"Estaba decidido que no vendría desde el momento en que vio la amarilla en el último partido. No nos ha influido en la decisión la expulsión en la Premier. No es algo edificante. No, no me ha gustado lo que hizo con el Chelsea, aunque seguiremos contando con él, si sigue jugando como lo está haciendo", dijo el seleccionador.

Vicente del Bosque vuelve a llamar a Álvaro Morata, al que dejó un reto para los encuentros de clasificación a la Eurocopa 2016, al asegurar que "tiene que dar mucho más de lo que ha dado", admitiendo que su nivel en el Juventus es superior.

"Nos anima traer a jugadores como Morata, pero todavía tienen que dar mucho más de lo que nos han dado. Debemos ser mucho más exigentes con ellos porque tienen talento y capacidad para hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora", aseguró en rueda de prensa.

"Tenemos alta estima a Thiago"

El seleccionador español valoró las novedades de la lista junto a Morata. "Thiago le incorporamos, ya ha venido más veces y le tenemos alta estima. Nolito está jugando bien, abre mucho el campo y nos da cosas que otros no nos dan, por eso le hemos traído".

A un punto de sellar la clasificación a la Eurocopa 2016, Del Bosque hizo balance. "Desde el partido fatídico del Mundial contra Chile que nos apeó del torneo, hemos jugado nueve partidos oficiales y hemos ganado ocho. Estamos en una línea correcta. No podemos vanagloriarnos pero hemos cumplido con la clasificación a la Eurocopa y esperamos sentenciar en Logroño".

Podrá jugar el partido de España ante Luxemburgo Sergio Ramos, que regresa justo a tiempo recuperado de una lesión en el hombro.

"Nuestro contacto con los médicos dejó una impresión muy positiva. Esperamos que el martes próximo esté con nosotros en las mejores condiciones. Si no fuese así y pasase algo buscaríamos otra solución pero en principio la opinión de los médicos es favorable". Menos suerte tuvo el cuerpo técnico de la selección con Koke Resurrección.

"No le hemos traído porque hemos tenido contacto con él y la impresión es que va mejor pero que todavía no se encuentra bien. No sabemos si jugará este fin de semana o no, y ante la no seguridad hemos preferido no traerlo".

Espera que los silbidos no afecten a Piqué

Intentó no dar importancia Del Bosque a los silbidos que ha recibido Gerard Piqué en los últimos encuentros de la selección española y espera que en Logroño no se repitan.

"Como no podemos influir lo tomaremos con toda normalidad, espero que a él no le afecten como hasta ahora". Dejó fuera de la convocatoria el seleccionador a los laterales izquierdos Bernat y Gayá, el último por lesión, pero se mostró tranquilo con la situación de esa demarcación.

"Tenemos muchas alternativas detrás de Jordi Alba como Monreal, Alberto Moreno que están jugando muchos partidos y bien, o Marcos Alonso que está a buen nivel en la Fiorentina. Cualquiera que traigamos seguro que no nos equivocamos", valoró. Ante Luxemburgo Cesc Fábregas podrá convertirse en centenario.

"Por encima del número estamos contentos con la calidad que nos ha aportado", afirmó Del Bosque.