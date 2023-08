El Bayern de Múnich denuncia insultos racistas contra su jugador Mathys Tel

Después de la derrota del Bayern de Múnich en la Supercopa Alemanacontra el RB Leizpig por 0-3, el joven delantero del conjunto bárbaro Mathys Tel ha recibido multitud de insultos racistas a trravés de redes por las ocasiones que no supo materializar.

El conjunto de Touchel no ha dudado en denunciar estos insultos racistas. "Condenamos enérgicamente los comentarios inhumanos vertidos contra la persona de Mathys Tel en las redes sociales. Cualquier que escriba cosas tan asquerosamente racistas no es aficionado del FC Bayern. ¡Mathys, te respaldamos y tienes todo nuestro apoyo!".

El atacante de 18 años falló dos oportunidades claras dentro del área rival en el primer tiempo, y al principio de la segunda mitad, le faltó muy poco para convertir en gol un centro de Gnabry, con el portero ya casi sin poder hacer nada.

El propio Tel dijo esto a través de su cuenta de Instagram: "No alcanzarán nada y no afectarán a nadie. Estoy aquí para crecer y cada día aprendo algo nuevo. Le doy gracias a mi verdadera familia que me apoya, haga buen tiempo o llueva".

Por su parte, el agente de Mathys Tel, Gadiri Camara, publicó un comunicado en el que condenaba los insultos racistas que el jugador está recibiendo. "Condeno firmemente los ataques de carácter racista hacia la comunidad negra en general y contra Mathys Tel en particular. Estas palabras no son más que un reflejo del odio y una ignorancia a vivir en comunidad que debemos denunciar con la mayor firmeza. Nos aseguraremos de que la integridad y el honor de Mathys sean respetados. Esta plaga debe ser combatida".