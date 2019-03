Bale: "Jamás he tenido ningún problema con Cristiano y nunca hemos discutido"

El jugador galés del Real Madrid, Gareth Bale, ha asegurado que la relación que tiene con su compañero Cristiano Ronaldo es "muy buena" en una entrevista a 'The Times'.

El Gales, que tuvo una gran presencia en el estadio de Vallecas, tras tirar del carro del equipo cuando iban perdieron por 2-0 y con la ausencia de la BBC, ha confesado ante el medio británico y ha querido zanjar los supuestos rumores de su mala relación con Cristiano.

De hecho, asiente que el portugués le ayudó mucho en su llegada al Real Madrid."Habla inglés y me ayudó mucho cuando llegué por primera vez. También, nos unía haber pasado los dos por la Premier League. Nos llevamos muy bien".

Sobre los rumores de la mala relación con Cristiano, ha querido confesar que "jamás" han tenido ningún problema y nunca han discutido.

Respecto, a su exentrenador Rafa Benítez, ha destacado que el técnico le dio lo que necesitaba para volver a tener confianza y ser uno de los mejores.

"Me sentía aislado en la banda y veía que no era capaz de dar lo mejor para este club. Benítez me escuchó y me dio más responsabilidad, que era lo que quería. Tenía una gran relación con él. Además, habla muy bien inglés y eso siempre me ayuda. Hablábamos mucho y teníamos muchas cosas en común porque los dos trabajamos en Inglaterra. disfruté mucho trabajando con él".