El audio del penalti de Ciss a Íñigo Martínez: "Se desentiende del balón, no mira el balón..."

Más madera para la polémica arbitral. La jornada 24 se cerró anoche en Montjuic con el triunfo (1-0) del Barcelona ante el Rayo Vallecano, un resultado que convierte a los de Hansi Flick en los nuevos líderes de la competición. El partido se decidió con un gol de penalti de Robert Lewandowski, un penalti que Mario Melero López pitó tras ser llamado por el VAR para revisar un agarrón de Pathé Ciss a Íñigo Martínez.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó anoche el audio de dicha jugada y la conversación entre Melero López y la sala del VAR, donde estaba Isidro Díaz de Mera Escuderos.

"Mario, te recomiendo un OFR para que valores un posible penalti", se escucha decir a Díaz de Mera a Melero López, quien decide ir a ver la revisión de la jugada con la imagen del VAR. La conversación es la siguiente:

Melero López: "Perfecto, voy a verla. Ponme la imagen que quiero ver el agarrón. Ha sido Pathé Ciss, ¿no?

VAR: "Pathé Ciss, sí".

Melero López: "Vale, dámela entera, la dinámica completa. Vale se desentiende del balón. Se desentiende claramente".

Melero López: "El balón no está en la zona pero es claro. Con la mano izquierda le tiene sujeto por el estómago. No mira el balón y se olvida completamente del balón. Voy a señalar penalti y tarjeta amarilla".

El Rayo Vallecano vio como Melero López anulaba un gol de Jorge de Frutos al interpretar que Nteka, que estaba en posición de fuera de juego, intervenía en la jugada al bloquear a Íñigo Martínez cuando intentaba evitar el remate de De Frutos. Una jugada que generó bastante polémica y controversia.

La otra jugada polémica también benefició al Barcelona. Y es que Melero López no vio penalti en un agarrón de Pau Cubarsí a Pathé Ciss, una acción bastante similar al del penalti del propi Ciss a Íñigo Martínez. Desde la sala VAR no se llamó al colegiado malagueño para revisar esa jugada.

Augusto Batalla: "No me gusta hablar mucho del arbitraje"

El portero argentino del Rayo Vallecano, Augusto Batalla, se mordió la lengua al ser preguntado por el arbitraje de Melero López y aseguró que "hoy no tengo ganas de hablar".

"No me gusta hablar mucho del arbitraje. Sí creo que hay acciones en donde.... Pfff, dije que no iba a hablar y no voy a hablar", apuntó Batalla a Movistar Plus.

La periodista le pregunta si no habla por las posibles consecuencias, a lo que el portero argentino aclara que es por "una cuestión de respeto".

"No, no. Por una cuestión de respeto. Todos hacemos nuestro trabajo, unas veces sale mejor y otras peor. No por las consecuencias, soy un tipo que dice las cosas de frente. Pero hoy no tengo ganas de hablar", zanjó el portero rayista.

Batalla aseguró que "más allá del dolor de la derrota" hay que destacar el "sacrificio" y el "orgullo" del Rayo y ha reivindicado que los dos equipos han tenido "ocasiones clarísimas de gol".

Balde: "Me ha parecido un penalti claro"

El lateral del Barcelona Alejandro Balde opinó que la jugada de Ciss con Íñigo Martínez es clara y que era penalti.

"No he visto bien la jugada, pero por lo poco que he podido ver en la repetición me ha parecido un penalti claro, un agarrón. El árbitro es el que decide", señaló Balde.

"Hemos hecho un trabajo increíble. Hemos sufrido, pero hay que saber sufrir. No siempre se puede ganar 2-0 o 3-0", explicó Balde a Movistar Plus.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com