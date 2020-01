Ángel Torres: "He vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim y podría ser"

Más información Varane lidera la primera victoria del año del Real Madrid

Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció que ha pedido a Florentino Pérez la cesión del jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, que tendría opciones de jugar hasta final de temporada en el conjunto azulón.

"Sí, he vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim. Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy porque es un jugador que gusta al entrenador. Por el Madrid no habría problema y podría ser, pero parece que por ahora el jugador no quiere salir", dijo en Movistar Plus.

"Vamos a ver, es un jugador que nos gusta", añadió a la vez que descartó la llegada del delantero Mariano Díaz: "Sólo hemos pedido a Brahim", culminó.