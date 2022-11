Los aficionados del Hamburgo se movilizan en redes sociales para pedir el fichaje de Will Grigg

Los aficionados del Hamburgo han realizado una petición al club con el objetivo de intentar fichar al delantero norirlandés Will Grigg. Para ello han abierto una página web con la intención de recoger el máximo número de firmas para su contratación.

Will Grigg es uno de los nombres más destacados de la Eurocopa de Francia. No porque haya sido uno de los máximos goleadores, ni por haber jugado (no ha disputado ni un minuto con su selección), si no por ser el protagonista del cántico de la competición: "Will Grigg´s on fire".

Aunque no haya disputado la Eurocopa, al delantero del Wigan no le paran de salirle 'novias' por Europa. Aunque el precio marcado para contratar al delantero es de 1,5 millones de euros, los seguidores alemanes no lo ven con malos ojos ya que "sería fácil rentabilizar esa cantidad gracias al impacto de marketing que tendría".