'Fat Girls Hiking', un movimiento para disfrutar del senderismo al margen del físico

No estaban dispuestas a permitir que el sobrepeso las limitase. Amantes de las caminatas y del aire puro se unieron con un objetivo en común disfrutar en grupo del senderismo. La iniciativa está causando furor en EE.UU.

'Fat Girls Hiking' es un movimiento que aboga por la defensa de la actividad física, por el deporte, al margen del físico. Al margen de tener un cuerpo delgado o no: "No creo que pudiera unirme a otro grupo que saliera a hacer senderismo o caminar por culpa del estrés de estar al final del grupo y sentir que te están mirando", explica Kristie una de las integrantes de este grupo de mujeres..

Su rebeldía las une. Se apoyan unas a otras y ganan: "Una de las cosas que me gustan de las 'Fat Girls Hiking' es que si estás al final del grupo siempre hay alguien contigo", explica otra de las participantes.

Esa es una preocupación generalizada con la que han conseguido acabar: "No me da vergüenza estar detrás. No me da vergüenza si tengo que parar. El hecho de usar los bastones. Me siento apoyada", dice Gina Marie.

Lo que les hace más fuertes es la unión entre ellas, derrotar así a los prejuicios y sumar la confianza para poder con todo: "Creo que hay espacio para todo. Si tú crees que no hay para ti un sitio, entonces tú te buscas ese sitio", concluye Sarah.

Son mujeres que con el deporte nunca han estado más en línea.