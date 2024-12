Crystal Mangum reconoce que mintió al acusar de violación a tres jugadores de lacrosse en 2006

Crystal Mangum, la mujer que acusó en 2006 de violación a tres jugadores universitarios de lacrosse, reconoció que se inventó esa historia. "Testifiqué falsamente contra ellos diciendo que me violaron cuando no lo hicieron. Y eso estuvo mal", dijo esta semana en el podcast 'Let’s Talk with Kat'.

Mangum, que trabajaba entonces como bailarina de estriptis, acusó de violación a David Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann, quienes eran jugadores de lacrosse en la universidad de Duke.

Fueron declarados inocentes pero el caso fue muy mediático en Estados Unidos por connotaciones de machismo, clasismo y racismo (Mangum es una mujer negra y los acusados eran tres jóvenes blancos de una prestigiosa universidad privada).

La confesión de Mangum llegó desde la cárcel, donde cumple condena por el asesinato a puñaladas de su novio en 2011.

"Inventé la historia"

"Inventé una historia que no era cierta porque quería la validación de la gente y no de Dios", dijo Mangum a la presentadora del podcast Kat DePasquale sobre el caso de Duke.

El caso Duke llegó a los titulares del país norteamericano después de que Mangum, una mujer negra, acusara a los jugadores de lacrosse David Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann de violarla en una fiesta en la que fue contratada para actuar como estríper.

La acusación provocó la cancelación de la temporada 2006 del equipo de lacrosse y Duke obligó al entrenador Mike Pressler a dimitir.

"Quiero que sepan que los amo y que no se lo merecen, y espero que puedan perdonarme", ha dicho Mangum ahora sobre los jugadores.

