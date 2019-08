Pablo Ozagón, el joven de 14 años al que impidieron en Mequinenza (Zaragoza) y Pontevedra subir al podio a recoger su trofeo con la bandera de España, ha escrito una carta para contar cómo se sintió cuando se lo prohibieron.

"Cuando iba a subir al pódium, no me dejaron subir con la bandera. Me cogió por sorpresa. Me quedé destrozado por dentro. Viene el presidente de la federación gallega de piragüismo José Alfredo Bea corriendo y diciendo: "Eh, ¡A dónde vais con la bandera! ¡No se puede!". Con muy mal genio", relata el joven.

"Lo peor de todo era la forma en la que vino hacia nosotros como si llevásemos bombas o armas. Pero no, solamente llevábamos la bandera de España, la bandera de mi país. Entonces, ¿por qué no puedo subir con la bandera si todos somos españoles? Me respondió que podía resultar ofensivo. La respuesta que me dio fue alucinante. En ese momento estaba conteniendo las lágrimas que tenía", lamenta.