La última locura de LaVar Ball: vende unas zapatillas de 1.000 dólares

Lonzo Ball, una de las promesas del baloncesto norteamericano, tiene su propia línea de ropa. La marca se llama 'Big Baller Brand' y fue fundada por su padre, LaVar Ball, un exjugador de baloncesto que nunca llegó a destacar.

Ahora, se dedica a criar a sus tres hijos, que asegura que serán mejor que Michael Jordan. Su última decisión ha sido la de crear unas zapatillas que cuestan la friolera de 495 dólares... Y ese es el modelo barato. También hay una versión más cara con el autógrafo del jugador que cuesta 995 dólares.

Este movimiento llega tras la negativa de Nike, Adidas y Under Armour de vestir a Lonzo Ball en su salto a la NBA. LaVar pedía un contrato de 1.000 millones de dólares para su hijo, condiciones que ninguna marca ha aceptado. Las 'ZO2' son la respuesta a esta negativa, aunque ha sido ampliamente criticado.

Hasta Shaquille O'Neal publicó un tuit en el que decía a Ball: "Ey LaVar, las marcas de un gran jugador no sobrecargan a niños por zapatillas".

Hey @Lavarbigballer real big baller brands don't over charge kids for shoes. pic.twitter.com/N2U0VPXXyt

Big Baller's loose! If you can't afford the ZO2'S, you're NOT a BIG BALLER! 💰