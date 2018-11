Luka Doncic: "Diría que el Real Madrid echa más de menos a Cristiano Ronaldo que a mí"

El jugador esloveno de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, cree que su anterior club, el Real Madrid, "echa más de menos a Cristiano Ronaldo", ahora en la Juventus, que a él, que está teniendo un gran arranque de temporada en la NBA. "Diría que el Real Madrid echa más de menos a Cristiano que a mí, porque es uno de los mejores jugadores del mundo", aseguró Doncic al ser preguntado al respecto en una 'Conference Call' con medios internacionales.

Doncic dejó el Real Madrid de baloncesto este verano tras lograr ganar la Euroliga y la Liga ACB para debutar como 'rookie' en la NBA, y mientras la sección de fútbol no termina de arracar y el portugués empieza a marcar diferencias en la Juventus, la sección de baloncesto ha firmado un gran arranque con un balance de 12-1.

De su pasado blanco, Doncic recuerda haber aprendido de otros 'NBA' como Andrés Nocioni o Gustavo Ayón, y sobre todo haber disfrutado. "Aprendí muchísimo, sobre todo del 'Chapu', que fue una persona muy importante para mí, Gustavo también, para explicarme cómo era la NBA y cómo iba esto. Jugar en el Real Madrid fue especial para mí, mi primer gran club y tuve mucha fortuna allí", recordó.

Jordan, el 'GOAT'

Por otro lado, Doncic aseguró estar viviendo momento muy especiales en la NBA, como el haber podido enfrentarse a su ídolo de infancia LeBron James y a sus Los Angeles Lakers. "Fue increíble, algo especial para mí poder jugar contra LeBron, siempre le he visto como mi ídolo y será un día que me quedará en la memoria", afirmó.

Eso sí, cree que el mejor de la historia del baloncesto sigue siendo Michael Jordan, al que no quiere compararse pese a estar teniendo unos números similares a los suyos como 'rookie', con 20.4 puntos, 6.4 rebotes y 4.0 asistencias de promedio para el esloveno. "Jordan es el mejor jugador que nunca ha jugado a este deporte y no creo que me pueda comparar a él, tuvo una carrera increíble, por eso es el mejor de todos los tiempos", manifestó prudente en este sentido el jugador de los Mavericks.

El director de juego está afrontando un inicio de temporada complicado, con un balance de 2-7 que le sitúa colista de la Conferencia Oeste, aunque opina que pueden crecer como equipo y, a nivel particular, se ve a sí mismo como uno de los referentes en Dallas en un futuro cercano.

Los cambios

"Tenemos varios líderes ahora, pero claro que con el tiempo quiero ser un líder del equipo en el futuro. Es lo que siento, y mis compañeros me ayudarán a ser uno de los líderes", apuntó al respecto.

Y, sin duda, sería "especial" para él ganar el premio al 'Rookie del año'. "Para mí lo primero es el equipo y primero quiero estar en los 'playoffs' y después ya vendrían los premios individuales. Ayudar a mis compañeros y al equipo es el gran objetivo, después estaría el premio al 'rookie' del año", explicó.

Preguntado por si le resultó difícil cambiar un Madrid de éxito por una franquicia en construcción, subrayó que "fue más fácil" que el cambio que tuvo que hacer de dejar Eslovenia para llegar a la capitgal española "cuando sólo tenía 13 años". "No fue para nada difícil, ahora Dallas es mi casa. No sabía cuándo estaría preparado para jugar en la NBA, pero quería venir y quería intentarlo", se sinceró.