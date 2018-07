Kobe Bryant anuncia su retirada a final de temporada

La especulación sobre el futuro del escolta estrella Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, llegó a su fin después que hoy el propio jugador confirmase de manera oficial que se retirará cuando concluya la presente temporada. Bryant, anunció hoy, en el Players' Tribune que ésta será su última temporada como profesional y por la que recibirá un salario de 26 millones de dólares.

"Esta temporada es todo lo que yo tengo para dar", escribió Bryant, de 37 años, en la historia de su trayectoria con los Lakers, titulada "Dear Basketball", que recoge la página especializada de los jugadores de todos los deportes profesionales en Estados Unidos.

Bryant no dice nada que no se conozca sobre su brillante trayectoria profesional de 20 años en la NBA, todos los con Lakers, pero sí confirma de manera oficial que no jugará más cuando concluya la presente liga, y reitera una vez más el "amor" que desde los seis años siente por los Lakers y el baloncesto. "Fue mi gran sueño y siempre les amaré por haberlo hecho realidad", escribe Bryant en la historia que aparece en el "Player' Tribune" este domingo.

Bryant subraya también el gran amor que siempre ha sentido por el deporte del baloncesto, pero llega también a la reflexión final que esa "obsesión" no puede ser para siempre, y en este sentido admite que ya no le queda mucho por dar. "Reconozco que no puedo amar obsesivamente al baloncesto por mucho más tiempo", escribe Bryant.

"Mi corazón puede aguantar los golpes, pero mi cuerpo sabe que es hora de decir adiós"

"Esta temporada es todo lo que tengo para dar. Mi corazón puede aguantar los golpes. Mi mente puede manejar la rutina, pero mi cuerpo sabe que es hora de decir adiós". El jugador estrella de los Lakers no está teniendo un buen rendimiento al ser el peor de la liga en lo que se refiere a los porcentajes de tiro de campo y de triples, lo que ha hecho que el equipo angelino sea también el peor de la Conferencia Oeste con marca de 2-13.

El bajo rendimiento de Bryant ha generado críticas hacia el entrenador de los Lakers, Byron Scott, por no sentar en el banquillo a Bryant y dar oportunidad a los nuevos jugadores que hay en la plantilla para iniciar la reconstrucción de la franquicia. Scott ha respondido que "nunca, mientras él sea el entrenador de los Lakers, sentará en el banquillo a Bryant", y que su objetivo es mantenerlo en el equipo para que pueda recuperarse físicamente y también su producción encestadora.

Tercer máximo anotador de la NBA

Cuando se retire al final de temporada, Bryant será el tercer máximo encestador en la historia de la NBA, sólo superado por Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Bryant actualmente ocupa el decimoséptimo lugar en partidos disputados como profesional y necesita jugar 44 más para llegar al undécimo puesto.

El jugador estrella de los Lakers ha sufrido todo tipo de lesiones durante las últimas cinco temporadas que le han impedido rendir al máximo de su potencial. Cuando esta noche se enfrente con los Lakers a los Pacers de Indiana, Bryant su promedio de 15,7 puntos por partido será el más bajo de su carrera profesional, al igual que el 31,5 por ciento de acierto en los tiros de campo.

Bryant por primera vez en su carrera también tiene más intentos de tiros de campo por partido 16,7, que es el más alto del equipo, que puntos anotados (15,7). Bryant se encuentra en el último año del contrato por dos temporadas que firmó con los Lakers y que le garantizan 26 millones de dólares, siendo el jugador mejor pagado de la NBA.

Con posibilidad de llegar a Río 2016

La continuidad de Bryant con los Lakers también le permitirá tener la posibilidad de ser llamado por el equipo nacional de Estados Unidos que vaya a competir en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, algo que el propio jugador ha reconocido le haría una "gran ilusión".

"Sería cerrar con broche de oro otra de las etapas más felices de mi carrera, la de formar parte del equipo nacional de Estados Unidos", comentó Bryant cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a los Juegos Olímpicos, donde consiguió las medallas de oro en Pekín 2008 y Londres 2012.

Bryant fue seleccionado por los Hornets de Charlotte con el número 13 en el sorteo universitario de 1996 sin haber llegado a la universidad y fue traspasado a los Lakers. Bajo su liderazgo, los Lakers consiguieron cinco títulos de campeones de liga con dos premios de Jugador Más Valioso (MVP). Bryant también fue seleccionado 17 veces al Partido de las Estrellas y ganó cuatro premios de MVP.