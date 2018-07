Donald Trump llama "estúpido ingrato" a LaVar Ball tras la polémica de su hijo en China

El presidente de EEUU, Donald Trump, llamó "estúpido ingrato" al padre de uno de los tres baloncestistas universitarios estadounidenses liberados este mes en China tras haber sido detenidos por hurto.

Trump ya había criticado antes al padre del joven LiAngelo Ball, LaVar Ball, quien el pasado viernes restó importancia al papel del mandatario en la liberación de los deportistas. Sin embargo, Trump fue más allá y en una serie de tuits insultó a LaVar Ball, de quien dijo que es una versión "pobre" del veterano promotor de boxeo Don King "pero sin pelo" y le llamó "estúpido ingrato".

It wasn’t the White House, it wasn’t the State Department, it wasn’t father LaVar’s so-called people on the ground in China that got his son out of a long term prison sentence - IT WAS ME. Too bad! LaVar is just a poor man’s version of Don King, but without the hair. Just think..