¿Se va de Twitter Alejandro Sanz? Este es el enigmático mensaje que ha borrado de su cuenta

Alejandro Sanz sorprendía esta mañana a sus seguidores con un misterioso mensaje en el que se podía leer: "Creo que voy a estar un poco ausente en Twitter por un tiempo ... o para siempre... no sé... no me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mí. A mí lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos. Y creo que no lo consigo en el canto del colibrí."

Sin explicar el por qué ni dar ningún otro detalle, este mensaje ha hecho pensar que el artista podría así sumarse a la lista de otros famosos que se ha dado de baja de la red social, entre ellos Lorenzo Silva.

El mensaje, poco después, ha desaparecido del timeline de Twitter de Alejandro Sanz, cuya cuenta sigue abierta, pero su último mensaje es del día 20 de enero.

El cantante sí que sigue publicando en sus otras redes sociales. En Instagram ha publicado una foto suya en la que pregunta a sus seguidores "¿cómo queréis que sea el siguiente disco?".