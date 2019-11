Titaguas, el pueblo valenciano donde la música es tradición familiar: "Trae vida al pueblo"

La Comunidad Valenciana, tradicionalmente, ha sido tierra de músicos. En Titaguas, un pequeño pueblo valenciano, la música siempre ha sido una tradición entre sus vecinos y que se ha heredado de generación en generación.

"Somos cuatro en casa y todos somos músicos", nos dice la familia Monleón, donde el padre, la madre y los dos hijos son músicos.

Antonio es el músico más veterano del pueblo y, junto a su nieto, disfruta tocando el clarinete: "He vivido muy a gusto cuando me he dedicado a la música, que trae vida al pueblo", nos dice este vecino.

La música llama la atención incluso de los más pequeños de Titaguas, como a Martín -9 años- que ya sabe tocar la trompa. "Me gusta porque así podía ensayar con mi hermano", nos confiesa.

Titaguas esta compuesto por 400 habitantes, de los cuales, uno de cada cuatro vecinos sabe tocar, al menos, un instrumento musical.