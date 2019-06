The Beach Boys actúa en el Festival BBK Live

Mike Love, el único integrante de la banda original que queda al frente de The Beach Boys, formación que actúa este viernes en el Festival BBK Music Legends de La Ola, en Sondika, ha afirmado que The Beatles, a quienes cita como su principal referencia, y la banda californiana pionera del surf-pop "se influenciaron y respetaron mutuamente" mientras coincidieron.

Love, que se encuentra en la capital vizcaína para actuar con su banda en la cuarta edición del BBK Music Legends Festival, ha recordado que en 1968 los Beach Boys y los Beatles compartieron "mucho tiempo" durante sus respectivas estancias en la India para introducirse en el budismo, el yoga y la meditación.

Aquel año, los cuatro de Liverpool se trasladaron al país asiático y se unieron al grupo de 60 personas que estaban entrenando para ser profesores de Meditación Trascendental, entre los que se encontraban Donovan y el propio Mike Love, de The Beach Boys, y Paul Horn, además de Mia Farrow.

En rueda de prensa, Mike Love ha precisado que lo que hace popular a las canciones de The Beach Boys es "la armonía y los objetos americanos, aparte de la experiencia personal que siguen poniendo en las letras".

Su concierto de este viernes ha comenzado a las 23.00 horas y ha afirmado que "tiene miedo de que se quede dormido, aunque van a hacer las canciones que han hecho durante todos estos años y tocar algo de su nuevo álbum".

Asimismo ha indicado que lo bonito de su carrera es "ir a diferentes sitios y coger como parte de esos sitios, que luego lo utilizan en las canciones". También ha mencionado que mantiene mucha energía actualmente, que hace meditación y que ama la música y las canciones. Dice que su canción preferida es Good Vibration, y también ha citado 'Do it again', aunque "no fue muy popular en Estados Unidos, pero sí en Inglaterra".