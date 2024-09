'Tardes de soledad' de Albert Serra, Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2024

El largometraje 'Tardes de soledad', dirigido por Albert Serra, se ha alzado con la Concha de Oro de la 72ª edición del Festival de San Sebastián. Se trata del documental sobre la tauromaquia centrado en el torero peruano Andrés Roca Rey. El jurado ha reconocido "el poder artístico que otorga al espectador para poder juzgar", así como "el poder del arte para generar movimiento" y que se trate de una obra que permite "reflexionar sobre los límites de la creación artística, el miedo, la brutalidad, la tradición y la masculinidad".

"Agradecer el premio al jurado, al festival, al equipo y también, inevitablemente, a los protagonistas de la película, que son interesantes porque acercarse a este grado de intimidad a esta gente que es tan singular ha sido un privilegio y un honor. Agradecerles la apertura de mente que han tenido para permitir que gente como nosotros pudiéramos estar ahí en su mundo. La película tiene un lado genuino que no se puede encontrar en tantas otras películas. Solo este cine de autor osado puede atreverse a ir al fondo de un asunto como este", señalaba el director al recoger el galardón.

La actriz Itziar Ituño y el actor Malcolm Treviño-Sitté han sido las encargados de presentar la gala de clausura, tanto en euskera como en castellano, y que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián. La ceremonia ha concluido con el anuncio de una última proyección de 'We live in time', la película dirigida por John Crowley y protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh.

Lista de premios

Premio Especial del Jurado. ' The Last Showgirl', de Gia Coppola

The Last Showgirl', de Gia Coppola Mejor Dirección Premio ex-aequo. Laura Carreira, por 'On Falling' y Pedro Martín Calero, por 'El Llanto'

Laura Carreira, por 'On Falling' y Pedro Martín Calero, por 'El Llanto' Mejor Interpretación. Patricia López Arnaiz por 'Los destellos'

Patricia López Arnaiz por 'Los destellos' Mejor Actor de Reparto. Pierre Lottin por 'Cuando cae el otoño'

Pierre Lottin por 'Cuando cae el otoño' Premio a la Mejor Fotografía. 'Bound in Heaven', Piao Songri

'Bound in Heaven', Piao Songri Premio al Mejor Guion. 'Cuando cae el otoño', de François Ozon

'Cuando cae el otoño', de François Ozon Premio Nuevos Directores. 'Bagger Drama', de Piet Baumgartner

'Bagger Drama', de Piet Baumgartner Premio Horizontes Latinos. 'El Jockey', de Luis Ortega

'El Jockey', de Luis Ortega Premio Zabaltegi. April', de Dea Kulumbegashvili

April', de Dea Kulumbegashvili Premio del Público. Por todo lo alto', de Emmanuel Courcol

Por todo lo alto', de Emmanuel Courcol 'Perlak', Mejor Película Europea. 'The Seed of the Sacred Fig', de Masha Rasoulof

'The Seed of the Sacred Fig', de Masha Rasoulof Premio Irizar. 'Chaplin, espíritu gitano', de Carmen Chaplin

'Chaplin, espíritu gitano', de Carmen Chaplin Premio Culinary Cinema. 'Mugaritz, sin pan ni postre', de Paco Plaza

'Mugaritz, sin pan ni postre', de Paco Plaza Eusko Label Saria. Segundo premio: 'KM 0', de Jon Martija Leunda Primer premio: 'Las Guardianas', de Borja de Aguero

Segundo premio: 'KM 0', de Jon Martija Leunda Primer premio: 'Las Guardianas', de Borja de Aguero Premio Otra Mirada: Mención especial. 'On falling', de Laura Carreira Premio: 'All We Imagine As Light', de Payal Kapadia

'On falling', de Laura Carreira Premio: 'All We Imagine As Light', de Payal Kapadia Premio Cooperación Española. 'Sujo', película de Astrid Rondero y Fernanda Veladez

Reconocimiento a C Tangana

El músico y ahora director Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, ha sido galardonado con una mención especial en el Festival de Cine de San Sebastián por su debut como director con el documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. El filme competía en la prestigiosa sección Nuevos Directores, donde el premio principal fue otorgado a la película suiza 'Bagger Drama' del cineasta Piet Baumgartner.

La película de C. Tangana ofrece un retrato emocional de Yerai Cortés, guitarrista y compositor alicantino nacido en 1995, quien ha colaborado con reconocidos artistas del flamenco como La Negra, La Tana, Chuchito Valdés, Javier Colina y Farruquito. La producción estuvo a cargo de Little Spain, equipo habitual de C. Tangana, responsables también de sus videoclips y del documental Esa ambición desmedida, que fue presentado en la edición anterior del festival.

