El rapero C Tangana dio un polémico concierto en Ceuta,que ha puesto al Ayuntamiento en un apuro. El Gobierno ha asegurado que no abonará el dinero acordado por el concierto hasta revisar condiciones del contrato por las críticas surgidas a raíz de su última actuación en la ciudad.

El cantante pidió 88.000 euros por un concierto que no llegó a una hora de duración. La actuación de 50 minutos ha generado muchas quejas en redes sociales por parte de políticos y ciudadanos.

El Gobierno de Ceuta asegura que el rapero madrileño no ha cumplido lo estipulado en el contrato, en el que se acordaron 90 minutos de concierto. No obstante, el artista no duró sobre el escenario ni 50 minutos. Afirman que no abonarán el dinero pedido por C. Tangana hasta que no se revise el contrato.

Se acordó una cifra de 88.300 euros, de los cuales se descontaría un un 6% para impuestos y 28.600 euros correspondientes al importe de la venta de las entradas, que correrían a riesgo del adjudicatario.

Además, el acuerdo incluye tanto el caché del artista como el montaje del espectáculo, los equipos de sonido y luces, el seguro de suspensión por condiciones meteorológicas, viaje, hotel y catering.

Por otra parte, C. Tangana no quiso atender a los medios de comunicación a su llega a Ceuta, ni dar declaraciones.

La indignación de toda la ciudad respecto a la escasa presencia del cantante sobre el escenario ha creado tensión en el Gobierno, que asegura que va a revisar el expediente de contratación antes de efectuar el abono de la actividad para analizar que el adjudicatario haya cumplido con todas las obligaciones contractuales del expediente.