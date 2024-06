Susto en el concierto de AC/DC en Sevilla: un murciélago muerde a la cantante de los teloneros

"Después de la oscuridad, están siempre asustados", decía la letra de los teloneros de AC/DC en Sevilla, justo unos minutos antes de que un murciélago se posara en la pierna de la cantante. Este concierto ha causado furor en muchas formas, pero lo que no se esperaba el grupo que precedía a los grandes AC/DC, es tener que hacer frente a este mamífero que se enganchó a la pierna de su vocalista y finalmente la mordió.

Tras interpretar la canción 'Witches Burn', Taylor Momsen, del grupo The Pretty Reckless y actriz de la famosa serie 'Gossip Girl', tuvo que acudir a urgencias debido al mordisco de un murciélago. Esto sucedía mientras que los asistentes al concierto señalaban insistentemente a la pierna de la cantante, sin que ella supiese realmente qué estaban señalando. "Estáis señalando algo y quiero saber qué decís", se preguntaba la joven que, finalmente, tras mirarse la pierna se dio cuenta de lo que estaba sucediendo: "¡Oh dios mío!, tengo un murciélago en mi pierna ahora mismo, ¿puede alguien ayudarme, por favor?", imploraba Momsen, que bromaba respecto a la canción anterior que se titula en castellano 'Las brujas arden': "Debo de ser una bruja de verdad".

Rápidamente, el equipo del grupo acudió a ayudar a la cantante que, tras quitar al murciélago de su pierna, exclamó: "Gracias, no pasa nada. El murciélago está bien, va a ser mi nuevo amigo". Junto con sus compañeros, la vocalista soltó algún chascarrillo de lo ocurrido cuando el guitarrista le dijo "eso no había ocurrido antes". Mamson señaló: "Te lo estoy diciendo, soy una maldita bruja, atraigo a los murciélagos, que alguien traiga un gato negro, va a ser genial".

Posteriormente, recordando el momento, Mamson cuenta que cuando vio señala a la gente hacia su pierna, se pensaba que estaban señalando hacia el brazalete de 'Soundgarden'.

El suceso, aunque no pudo acabar con el concierto del grupo, sí que derivó a la cantante a urgencias. Así lo contó en redes sociales: "Momento de Rock and Roll en Sevilla el miércoles durante 'Witches Burn', de todas las canciones, en esta un murciélago se aferró a mi pierna en el momento en el que estaba actuando, no tenía ni idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando. Era lindo, pero sí me mordió. Así que me vacunaré contra la rabia las próximas dos semanas. Gracias a todo el personal del hospital que me apodó 'Batgirl' (chica murciélago)".

Concierto de ACDC en Sevilla

Taylor Swift y ACDC han copado todo el interés del país en estos últimos días y no es para menos. En el caso de ACDC, tocaba en la ciudad de Sevilla en el contexto de un tour que pone de manifiesto su medio siglo de trayectoria. La Cartuja fue el estadio que presenció dos conciertos del grupo que serán inolvidables para los asistentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.