Ya son tres las semanas que llevo viviendo este sueño del que no quiero que nadie me despierte. Pero si tuviese que calificar de dura alguna de las semanas, sin duda sería esta, porque he descubierto lo complicado que es, y la frustración que genera el bloqueo en el oficio periodístico.

Todo empezó yendo como los ángeles con una conversación deliciosa llena de consejos y enseñanzas con Gonzalo Del Prado, el experto en cine de Antena 3 Noticias, que me sirvió además para abrirme tanto personal como profesionalmente.

Esta semana ha sido una autentica montaña rusa de emociones. Así, una de las enseñanzas que me llevo de estos días, es que esta profesión se parece mucho a mi amado fútbol, y nada es como empieza sino como acaba.

Después me llegó un regalo, que resultó ser todo un caramelo envenenado. Realizar una noticia sobre ‘el día del gato’. Algo que sobre el papel parecía sencillo, pero ha sido todo un quebradero de cabeza. Y es que, la información sobre el tema brillaba por su ausencia, lo que sin duda me supuso un esfuerzo mayor.

Poco a poco fueron pasando los días y la frustración comenzaba a invadirme. Una sensación bastante extraña. Veía cómo mis compañeros sacaban adelante sus noticias y mientras, yo me quedaba estancado en el ‘dichoso gato’ al que intentaba sacar el máximo jugo posible. Con la ayuda de mis compañeros, que esta semana han tenido que aguantar carros y carretas, y siempre con esa sonrisa de la que hablaba con Gonzalo, acabé sacando un texto del que tardaré mucho tiempo en olvidarme.

Noticia a noticia iba mejorando, lo que al principio era gris empezaba a clarificarse. Los últimos días de la semana fueron sin duda bastante mejores. Fue salir del gato y empezar a crecer. La sonrisa por todos esos proyectos que empiezan a aparecerme en el futuro seguía ahí, y poco a poco me fui llenando de moral para acabar una semana más en la que ya es ‘mi segunda casa’.

Estos siete días de altibajos me han servido para sacar muchas enseñanzas. Y es que, entre la conversación con Gonzalo, la frustración y esos proyectos futuros que estoy preparando, he aprendido muchas cosas, es decir, he continuado la carrera hacia una de mis metas en esta casa: la de aprender y empaparme de las enseñanzas de la gente que me rodea.