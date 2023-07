Roca Rey vuelve a nacer en la Feria de Santiago de Santander tras una sobrecogedora cogida contra las tablas

Se vivieron numerosos momentos de tensión en la Feria de Santiago de Santander. El torero peruano Roca Rey saltaba al ruedo y, poco después, ocurría lo inesperado. El toro cogía a Roca Rey y lo zarandeaba por los aires hasta engancharlo contra las tablas. 10 angustiosos segundos en los que la Plaza de la capital cántabra se levantaba y temía lo peor. Tras la cogida, los compañeros del peruano saltaban al rescate, pero Cayetano tenía la misma mala suerte al intentar salvar la vida de Roca. Se resbalaba y el toro lo lanzaba por los aires.

"Demostraste tu compañerismo y tu desprecio a la vida por salvar la mía"

Después de este peligroso momento en el que el torero salvaba la vida, el diestro peruano se levantaba y, aunque se quejaba de un dolor en la pierna izquierda, volvía al toreo y terminaba levantando dos orejas.

Tras pasar por la enfermería, los partes del Servicio Médico de la Plaza de Toros dicen que el matador de 26 años presenta un "politraumatismo que afecta a la rodilla izquierda" y "contusiones múltiples en cuello, cara, muslo derecho y rodilla izquierda".

Horas después del susto, Roca Rey agradecía a su compañero Cayetano el gesto que había tenido inmediatamente después de su cogida: "Demostraste tu compañerismo y tu desprecio a la vida por salvar la mía".

No es la primera vez que Roca Rey es sorprendido y cogido por un toro. En 2019, recibía una cornada de un toro en Madrid que lo dejaba cinco meses alejado de las plazas. Tras esta cogida, el torero admitía a El Comercio lo siguiente: “Me gustaría morir de viejo y dormido, no de una cogida. En cambio sí que es verdad que si me dan a elegir entre una muerte en la carretera, en un accidente, o morir en una plaza de toros, está claro que elegiría morir delante de un toro y en una plaza de toros”.