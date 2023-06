La reina Letizia visita por sorpresa la Feria del Libro de Madrid

La reina Letizia ha sorprendido este jueves al dejarse ver por la Feria del Libro de Madrid, tras celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja. La monarca ha aprovechado la visita para comprar algunos libros y saludar a los presentes.

Una de sus citas favoritas

No es extraño ver a Letizia visitando las casetas y a los expositores en el Parque del Retiro, ya que es una cita imprescindible en su agenda oficial de cada año. De hecho, suele ser ella misma quien la inaugura. Este año, sin embargo, no ha sido así, pero la monarca no ha querido perderse la oportunidad de disfrutar de este evento cultural.

La Feria del Libro Madrid, que este 2023 celebra su 82 edición, se desarrollará en la capital hasta el 12 de junio "con el fin de promover el libro, la lectura y la actividad de las empresas, entidades e instituciones que se dedican a la edición, distribución o venta al público de libros".

Este año contará con 385 casetas, que acogen 424 expositores, dispuestos entre el Paseo de Coches, desde la Puerta de Madrid (calle O’Donnell) hasta la Rosaleda, y en el cruce con el Paseo de Uruguay (Puerta de Granada).

Además, esta edición, dedicada a la Ciencia bajo el lema: "Somos de Ciencias y de Letras", incluye algunas novedades, entre ellas la ampliación de los espacios de firmas y la creación de una zona de descanso.

El horario 2023 será el siguiente: