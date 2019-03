Rajoy y el Rey Juan Carlos copan este año la imaginación de los artistas falleros

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es junto al Rey Juan Carlos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Generalitat, centro de la diana de los artistas falleros, que este año también han incluido en sus ninots referencias al cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) el pasado mes de noviembre.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido la encargada de inaugurar un año más la muestra, junto a las falleras mayores con sus respectivas cortes de honor, Carmen Sancho y Claudia Villodre, de la que ha resaltado la calidad de las obras expuestas, muchas de las cuales, a su juicio, "podrían ser de categoría especial", al tiempo que ha afirmado que vive este comienzo de Fallas "con mucha alegría".

"Creo que a pesar de todas las dificultades económicas, los ninots y las Fallas mantienen la calidad, mantienen el esfuerzo, mantienen la ilusión, y esto hay que reconocérselo a la comisiones falleras como un valor muy importante", ha señalado.

Con referencias a la caza del Rey en Botsuana, con un ninot en el que puede verse al monarca sentado junto a sus muletas y una cabeza de elefante colgada, y una amplia presencia de la figura de Mariano Rajoy, en modo napoleónico, conquistador, centurión e incluso químico con fórmulas para el rescate y la corrupción, la alcaldesa ha justificado que los dardos se centren en estas cuestiones dado que la actualidad es "el motor y la musa de la imaginación y de los propios artistas falleros".

Preguntada sobre si considera que los artistas falleros han sido este año "buenos" con ella, la alcaldesa ha afirmado: "la verdad es que no me puedo quejar, no me quiero quejar, creo que es un honor ser ninot".

También tiene una presencia destacada Cristóbal Montoro, que aparece encarnado como Freddy Kruger o como banquero junto a una enorme bolsa de dinero. Precisamente Barberá se ha mostrado "profundamente satisfecha" por la bajada del IVA del 21 al 10 por ciento para las Fallas, como objetos de arte, que ha sido fruto de "la labor constante y de tesón con el ministro Montoro, a quien hemos visto por todas partes aquí". "Será algo muy favorable para nuestras Fallas, para su devenir", ha asegurado.

El cierre de RTVV también ha sido recogido en muchas de las creaciones falleras, que muestran a Babalà tumbado mientras trata de ser reanimado junto a pantallas que muestran el logo del ente en televisiones grisáceas. Asimismo, también Alberto Fabra aparece como el 'Julio Cesar' que sentencia a un Canal Nou bebé.

La canciller alemana, Angela Merkel, es otro de los personajes que vuelve a aparecer en esta nueva edición con una ácida crítica a sus políticas económicas, mientras que un ninot presenta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón enfundado en un hábito.

A los personajes del ámbito político también les acompañan 'superhéroes' del pueblo y personajes como el presentador Jordi Evole encarnando a 'Robin de los Bosques' o el conocido presentador de televisión Jordi Hurtado, para quien, según el artista Rodri Núnez, "el tiempo no pasa".

El fútbol no queda tampoco fuera de estas Fallas, en las que el protagonismo deportivo se lo llevan Cristiano Ronaldo caricaturizado con grandes dientes junto a Leo Messi, quien aparece con su habitual sonrisa tímida. Los artistas falleros han querido también rendir tributo a la piloto de Fórmula 1 María de Villota.

El ninot de la Falla Lo Rat Penat, de Pedro Santaeulalia, ha sido uno en los que la alcaldesa ha fijado más su atención, para manifestar después que es uno de sus favoritos. La obra muestra un anciano con cara de enfado levantando una mancuerna y con una bolsa de "sangre con cebolla" conectada a su cuerpo, junto a un cártel que dice, "toda la vida sin hacer deporte y ahora jubilado...".