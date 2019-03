Cincuenta y dos músicos repartidos en tres niveles en una nave industrial de diez metros de altura: el primer concierto vertical de música clásica en España.

Es el reto que ha aceptado la Orquesta Filarmónica de España, una joven formación nacida en 2013 para acercar la música clásica, sobre todo la española, al gran público.

Los instrumentos de cuerda, metal o viento se ha enfrentado a las condiciones que ofrece un escenario curioso: el centro logístico de un conocido portal de ventas online en España, que abre su tienda de instrumentos musicales y en Navidad dispondrá en su nueva tienda con más de 24.000 artículos relacionados con instrumentos musicales de todos los estilos llegados de cualquier parte del mundo.

Los músicos han tenido que superar distintas dificultades, partiendo de la grúa donde se encontraba el director de la OFE, Javier Corcuera: "Se movía un poquito y al estar tan lejos de los músicos, he tenido que exagerar los gestos para que me vieran mejor, pero al final nos hemos encontrado casi como en casa, y sobre todo con la satisfacción de sacar la música a otros lugares para que el público no la vea como algo encorsetado".

Los principales espectadores han sido los trabajadores del centro logístico, que han disfrutado de seis piezas clásicas, con obras de Strauss, Bizet u Offenbach. "Ha sido un disfrute para todos, traer la música a nuestro centro logístico, y disfrutar de la cultura en directo" afirmaba François Nuyts.

Música de altura, con un repertorio de grandes compositores para quizás uno de los mayores espectáculos musicales: percibir la profundidad de la música en formato vertical.