Plácido Domingo cancela todas sus actuaciones en el Teatro Real

Los teatros españoles empiezan a cerrar sus puertas a Plácido Domingo. El patronato del Palau de les Arts de Valencia decidirá este jueves si mantiene su relación con el tenor, acusado por el sindicato de Ópera de Estados Unidos de acoso sexual y abuso de poder.

Después de que el tenor emitió un comunicado reconociendo su responsabilidad, el Teatro de la Zarzuela suspendía este miércoles las dos funciones de "Luisa Fernanda" en las que iba a participar en el mes mayo y este jueves el tenor ha cancelado todas las representaciones de "La traviata" en el Teatro Real de Madrid y se retirará de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

En un comunicado Plácido Domingo ha expresado que quiere ofrecer una "declaración adicional" para corregir la "falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación" del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos (AGMA).

"Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie", ha señalado. A pesar de ello afirma, "sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie".

Plácido Domingo se muestra "agradecido" con todos sus amigos y compañeros que hasta ahora "han creído en mí y me han apoyado en estos momentos difíciles" y para evitarles que su situación les perjudique se retira de algunas de las representaciones previstas.

Ahora, en España solo queda pendiente que la organización del XXXII Festival Internacional de Música y Danza "Ciudad de Úbeda" tome una decisión la próxima semana sobre la celebración o no del concierto inaugural de la cita, previsto que corriese a cargo del tenor el próximo 3 de mayo.