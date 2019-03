De Picasso a un striptease, arte en ARCO más allá del IVA

Una pintura de Picasso de 1922 valorada por la galería Leandro Navarro en 1.250.000 euros, y el espectáculo de topless que se podrá contemplar en la stand de la galería T20 conviven en la feria internacional de arte contemporáneo ARCO, que abre este miércoles sus puertas a los coleccionistas. El optimismo y la confianza están presentes entre los profesionales que ultiman la colocación de sus stands ya que a la decisión del Gobierno de bajar el IVA en el arte al 10 por ciento se suma el repunte en las ventas que se está experimentando en los últimos meses.

Pero no todos coinciden en la valoración de la rebaja del impuesto ya que, mientras que para algunos como Oliva Arauna o Juana de Aizpuru es una buena noticia que influirá positivamente, José Martínez Calvo y Luis Valverde, responsables de Espacio Mínimo, afirman que van a aplicar el IVA que marca la ley "y que sigue siendo el 21 por ciento". "El único IVA que existe es este y lo que dijo la vicepresidenta del Gobierno no es toda la verdad", señalaron los galeristas, quienes consideran que la medida no les favorece, "no es una medida competitiva".

Esta afirmación la explican al señalar que ellos no han traído obras de cuatro artistas con los que trabajan "ya que en el stand de enfrente están representados por una galería extranjera que tiene un IVA de un 5,6 por ciento menor.

"La medida no favorece a nadie. Se ha creado un espejismo". Una de las galeristas más veteranas de la feria, Helga de Alvear, ha querido manifestar su descontento no poniendo por primera vez los precios a sus obras. "Si hubiera hecho lo que quería hubiera sido un escándalo, una instalación con fotos de las obras y un papel que dijera: coleccionista, te aconsejo que vayas a los estudios de los artistas que te sale mejor".

De opinión similar es Nacho Ruiz, de T20, quien anunció que aplicará el 21 por ciento "porque eso es lo que me ha dicho mi asesor fiscal", afirmó, y consideró que lo que se está fomentando es que los coleccionistas "se salten al galerista y vayan directamente a comprar al artista".

Con toda probabilidad, el stand de T20 será uno de los que llamen más la atención de los visitantes ya que en él se ha montado 'Congress topless', una instalación del artista Yann Leto en la que cinco veces al día dos bailarinas se alternarán para realizar un espectáculo de striptease durante 20 minutos. "La obra es una idea que llevo madurando desde hace un año. Me dio por pensar que las leyes que discuten los diputados pertenecen a otra época, lo que reflejo en la recreación de un espacio vacío y desolador como puede ser un striptease, ejemplo de lo prohibido y lo escondido en el pasado", explicó Yann Leto.

A pesar de ello, el artista considera que es una obra muy abierta, en la que existe la ironía y el humor. "Es una observación libre en la que mi intención no es señalar a nadie".

De obligada visita será el stand donde Leandro Navarro exhibe 'Compotier, bouteille et verre' de Pablo Picasso, valorada en 1.250.000 euros, así como una pieza de Miró de 1943, a 750.000 euros, y dos de Juan Gris. "Hago mucho esfuerzo por traer a nuestros grandes artistas, son los más importantes de la vanguardia", afirmó Iñigo Navarro.

Frente a esta galería se puede contemplar la obra 'Untitled. (Dog)' de Keith Haring que ha traído Edward Tyler, de Nueva York, valorada en un millón de euros. En este mismo espacio, una original obra de Jaume Plensa, a la venta por 250.000 euros.

Como en otras ocasiones, Manolo Valdés o Botero destacan en la galería Malborough, en la que se exhibe una obra de Richard Estes por más de 400.000 euros, mientras que la galería Fernández Braso ha hecho una apuesta especial por Palazuelo y por Julio Le Parc. Caracterizada por su vinculación histórica con artistas españoles como Chillida, Miró o Tapies la parisina Lelong han continuado esta tradición con artistas como Juan Usle o Plensa presente con una bella escultura en madera de gran formato titulada 'Paula', valorada en 250.000 euros.

Controlando el montaje y solucionando imprevistos de última hora se ha podido ver por los pabellones 7 y 9 de Ifema a Carlos Urroz, director de ARCO, quien está convencido de que la rebaja del IVA es muy positiva "aunque luego cada uno aplicará el que quiera. Lo claro es que podrán aplicar el 15,5 por ciento". Sobre la ausencia de algunos de los nombres más valorados internacionalmente, como puede ser Warhol o Bacon, Urroz cree que en ARCO hay que buscar "el Bacon de mañana".