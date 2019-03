Pablo Carbonell publica 'Pepita', su primera novela: "Contiene mucho personaje mentalmente trastornado"

El cantante de Los Toreros Muertos, Pablo Carbonell, también humorista y director de cine, da ahora el salto a la literatura de ficción con su novela 'Pepita' (Destino), la historia de una mujer rural que se rebela contra el hecho de convertirse en "la señora de", y que "podría ser un buen ejemplo de una mujer actual".

"Hay mucha gente que no se da cuenta de que una reflexión humorística puede ser un análisis sesudo y certero sobre una situación concreta, el humor sirve para poder presentar realidades molestas de forma digerible. Es una frivolidad que la gente pierda el tiempo cabreándose por un chiste", ha reflexionado.

El humor y la ironía son dos elementos presentes en la novela de Carbonell, en la que se narra y critica, con el personaje de Pepita como protagonista, los vicios y virtudes de los habitantes de un pueblo de la España rural en horas bajas, cuyas idealizaciones y características "generan un espejo en el que se refleja la sociedad".

A pesar de que en esta historia, cuya inspiración bebe del cine esperpéntico de Luis García Berlanga y la obra 'El azar y viceversa' de Felipe Benítez Reyes, hay detalles muy españoles como el cerdo ibérico o el peso de los curas y la Iglesia, Pablo Carbonell ha aseverado que no se trata de un reflejo de la sociedad española, sino de la sociedad global en general.

"En todas las sociedades cuecen habas, este retrato lo podríamos situar incluso en Finlandia porque muchas veces pensamos que los nuestro es lo peor y yo, que viajo mucho, veo que en todos los sitios se quejan de lo mismo", ha apostillado.

En este sentido, el humorista ha apuntado que "ir cuesta abajo y sin frenos" no es solamente un concepto que afecte a España, sino que hay "un aumento general preocupante del egoísmo y de la mala leche" y "una tendencia a la irritabilidad que no está llevando a un mundo parecido al del siglo XVI". Carbonell tamibién ha lamentado que se vive una situación en la que la libertad de expresión se cuestiona en cuanto alguien no está de acuerdo, lo que denota un "atraso gordo" en una sociedad moderna donde la tolerancia está presente.

También te puede interesar...

Pablo Carbonell: "Mi primera experiencia sexual fue con un hombre"

¿Qué es lo peor que le ha pasado a Pablo Carbonell tras consumir drogas?