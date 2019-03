Oviedo acoge los Premios Princesa de Asturias con la ausencia de los hermanos Gasol

El Teatro Campoamor de Oviedo acogerá este viernes día 23 de octubre una nueva ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, acto en el que estarán presentes los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, así como la Reina Doña Sofía.

No habrá entrega del Premio de los Deportes 2015 ya que Pau y Marc Gasol no han podido acudir

En esta edición, la trigésimo quinta de los galardones que organiza la Fundación Princesa de Asturias, no habrá entrega del Premio de los Deportes 2015, que recayó en los hermanos Pau y Marc Gasol. No han podido asistir y aunque desde la Fundación han confirmado que su padre, Agustí Gasól, estará en Oviedo, nadie va a recoger el galardón en nombre de los deportistas. No habrá, por tanto, entrega formal del Premio de los Deportes este viernes en el escenario del Teatro.

Sí se entregarán el resto de galardones, comenzando por el de Comunicación y Humanidades (Emilio Lledó), Cooperación Internacional (Wikipedia), Ciencias Sociales (Esther Duflo), Concordia (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios), Investigación Científica y Técnica (Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna), Artes (Francis Ford Coppola) y Letras (Leonardo Padura. Todos estarán en el escenario y recibirán su galardón de manos del Rey Don Felipe.

Pau y Marc Gasol hicieron público este fin de semana que no podían asistir a la ceremonia de entrega de los Premios por la proximidad del inicio de la temporada NBA, el 27 de octubre. Sus equipos, los Chicago Bulls y los Memphis Grizzlies, mostraron su preocupación por el efecto que podrían tener dos desplazamientos tan largos.

No obstante, se da la circunstancia de que ya recogieron el mencionado galardón hace años. Fue en 2006, cuando estuvieron en el Teatro Campoamor al haber sido galardonados como miembros de la selección española de baloncesto, junto al resto de compañeros.

En junio de este año cuando el jurado del Premio Príncesa de los Deportes 2015 decidió conceder el galardón de los Deportes a Pau y Marc Gasol, a quienes se refirieron como "dos hermanos y extraordinarios deportistas que han aunado los mayores éxitos con una ejemplar labor social".

"Además de sus grandes triunfos con la selección española, ambos protagonizaron una imagen histórica en la que por primera vez en la NBA dos hermanos realizaron el salto inicial del Partido de las Estrellas 2015, símbolo de que han alcanzado el cénit en la liga de baloncesto más competitiva del mundo", señalaba el acta de aquel jurado.

Con motivo de la presencia en Asturias de los premiados, la Fundación suele poner en marcha todos los años actividades relacionadas con los mismos en diferentes puntos de la geografía asturiana. Este año ha vuelto a ocurrir en todas las categorías de los Premios, salvo en el caso de Deportes, al no poder contar con la presencia de los premiados.