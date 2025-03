'El oro de los akan', una exposición única en el mundo que ha hecho parada en A Coruña

La Fundación Barrié ha presentado, en primicia para España en este mes de marzo, la exposición 'El oro de los akan. Tesoros reales del África occidental'. Se podrá visitar todos los días, de mañana y de tarde y de forma gratuita hasta el 13 de julio en el edificio de Fundación Barrié en A Coruña. Los horarios de apertura al público son de once de la mañana a dos del mediodía y de cinco de la tarde a ocho.

Así, desde la ciudad herculina puede descubrirse el gran mundo de la orfebrería y la cultura de este pueblo a través de ella, abriendo un universo nuevo al conocimiento.

Qué descubrir en esta exposición única en A Coruña

La cultura africana occidental de los akan, pueblo originario más concretamente de la República de Ghana y Costa de Marfil, tiene una larga y refinada tradición en el trabajo de la joyería y los objetos de culto. Los más de 300 objetos que se pueden explorar en esta increíble exposición pertenecen en su mayoría a los siglos XIX y XX, aunque existen piezas puntuales que son mucho más antiguas, enriqueciendo todavía más la experiencia. La selección comprende todos los tipos de objeto relevantes del oro de los akan, desde imponentes símbolos de estatus y joyas con filigrana a elegantes tallas, todos ellos relacionados con las diferentes casas reales akan.

La totalidad de las piezas procede de la extensa colección Liaunig en Kärnten, ubicada en Austria, la cual es, junto con las colecciones del Museo Británico de Londres, el Museo de Bellas Artes de Houston y el Museo del Oro de África de Ciudad del Cabo, una de las colecciones más notables del planeta en esta materia, la orfebrería.

Su presentación constituye no solo una gran oportunidad cultural en A Coruña y Galicia, ni solamente una primicia en España, sino también fuera del mundo germánico; ya que la única vez que se ha podido ver esta exposición fuera de su sede ha sido en el Museo Knauf de Baviera. A Coruña ha sido la ciudad privilegiada para acoger la exposición durante estos próximos cuatro meses.

Una presentación muy especial

En la rueda de prensa de su inauguración en A Coruña el pasado 14 de marzo intervino la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias Romero, así como el director del Museo Liaunig, Peter Liaunig, y Jean David, galerista y experto en arte africano. Ambos realizaron un recorrido por las piezas que componen la muestra, aportando una visión valiosísima de su simbolismo y su contexto cultural, así como de los aspectos técnicos que hacen de ellas verdaderos tesoros de la orfebrería.

Si eres un amante de la historia africana, del oro, las joyas y quieres conocer otra cultura a través de ellas, no puedes perderte esta magnífica exposición en pleno centro de la ciudad herculina. De lunes a viernes, en horario de mañana o de tarde y hasta que empiece el verano, no hay excusa para no pasarse.

