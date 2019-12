Muere Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

La estrella del pop sueca Marie Fredriksson, que co-creó Roxette con Per Gessle en 1986, ha fallecido a los 61 años después de sufrir una larga enfermedad.

"Marie Fredriksson está siendo llorada por su esposo Mikael Bolyos y sus dos hijos", escribió la familia en un comunicado. "Es con gran tristeza que tenemos que anunciar que uno de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre de su enfermedad anterior", ha informado la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg.

La cantante es conocida por éxitos como 'It Must Have Been Love', de la película Pretty Woman, 'Joyride', 'Listen To Your Heart' y 'The Look'. El dúo de pop vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y obtuvo 19 éxitos en el Top 40, lo que los impulsó a la cima de la fama.

