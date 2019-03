Muere el dramaturgo Neil Simon, autor de 'La extraña pareja'

Neil Simon ha fallecido a la edad de 91 años, por una complicación de una neumonía, en el Hospital Presbiteriano de Manhattan, informa EFE.

Neil Simon nació en El Bronx en 1927, escribió tanto para televisión como para cine pero fue la dramaturgia donde tuvo más presencia, sobre todo en las décadas de los 60 y 70, donde llegó a tener varias obras simultáneamente.

La vida de Neil Simon no fue fácil y es que la relación con sus padres era bastante complicado, por ello tuvo que vivir con otro familiares y se refugió en la comedia, por ello, durante la adolescencia comenzó a escribir y a vender sus obras. Entre los años 1947 y 1956 trabajó junto a su hermano Danny y escribieron exitosos programas de televisión, estos programas llamaron la atención del actor Sid Caesar, quienes les contrató para la serie de comedia Your Show of Shows. Su exitosa carrera incluye todo tipo de comedias y guiones para más de veinte películas, así como la adaptación de sus propias obras y otras originales.