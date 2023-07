Muere Coco Lee, la cantante de Mulán, tras un intento de suicidio

La familia de Coco Lee confirmó el fallecimiento de la artista de 48 años tres días después de que fuera hospitalizada por haberse autoinfligido heridas graves que finalmente acabaron con su vida. Fue el domingo por la noche cuando se produjo el intento de suicidio que dejó a Coco en coma hasta el día de su fallecimiento.

Sus hermanas, Carol y Nancy, anunciaron a través de las redes sociales de Facebook e Instagram que la cantante llevaba varios años luchando contra la depresión.

“Venimos con gran tristeza a compartir la más devastadora de las noticias: Coco ha sufrido depresión durante algunos años pero su estado se deterioró drásticamente en los últimos meses”, añaden “ese demonio interno se llevó lo mejor de ella", declararon.

Coco Lee ha sido la única artista china que ha actuado en la ceremonia de los Oscar. De hecho, su familia también destacó su "insaciable labor" de la artista para destacar el talento de los cantantes y artistas chinos y abrirles una ventana al panorama internacional.

Trayectoria profesional

En 1993 participó en un concurso televisivo en el que quedó finalista, hecho que le otorgaría su primer contrato discográfico.

Sería en 1994 cuando consiguió su primer éxito en Taiwán con un álbum en chino bajo el nombre ` Love From Now On´. Fue en 1999 cuando publicó su primer trabajo en inglés `Just No Other Way´. Ese mismo año, el sencillo `Do You Want My Love´ llegó a ocupar el cuarto puesto del Billboard estadounidense en el mes de diciembre. En total publicó alrededor de 15 discos, de los cuales vendió decenas de millones de copias.

Además de cantante, también trabajó como actriz en varias películas entre los años 1998 y 2015, aunque uno de los trabajos que le hicieron más famosa, fue por ser la cantante que le puso voz a las canciones de la película Mulán.

Influencias

Aunque Coco Lee tenía un estilo único, la cantante mencionaba que tenía influencias de artistas tales como: Beyoncé, Madonna, Michael Jackson, Stevie Wonder o Mariah Carey, entre otros. De hecho, llegó a compartir escenario con algunos de ellos.