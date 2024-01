Muere Cindy Morgan, la estrella de 'Tron' a los 69 años

La actriz Cynthia Ann Cichorski, más conocida como Cindy Morgan, ha fallecido a sus 69 años en Palm Beach, Estados Unidos, según han informado este sábado las autoridades al medio 'Fox News'.

Morgan falleció "por causas naturales hace unos días", ha confirmado un representante de la Oficina del Sheriff del condado. Asimismo, fue la compañera del cuarto de la actriz quien llamó a la policía el pasado 30 de diciembre de 2023.

Tras volver de vacaciones percibió un fuerte olor proveniente del interior de la casa, en Lake Worth Beach. Llamó la puerta, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió llamar a la Policía. Al entrar, los agentes encontraron a la actriz sin vida en su habitación.

El éxito tocó a su puerta con su papel en 'Tron' como Lora y Yori

Morgan saltó a la fama en 1980 tras conseguir su primer papel en la gran pantalla con la comedia 'Caddyshack'. Sin embargo, no fue hasta dos años más tarde cuando el éxito llamó a su puerta bajo la película de 'Tron'.

En dicha película protagonizó a dos personajes: Lora, una programadora de ordenadores en el mundo 'real', y Yori, su alter ego generado por el ordenador de la película.

Durante su trayectoria profesional continuó participando en muchos otros proyectos como 'Falcon Crest', 'CHiPs', 'The Larry Sanders Show' o 'The Love Boat'. Su última aparición en la gran pantalla fue en 2011 con 'Empty Sky', aunque en 2022 realizó su última producción. La actriz prestó su voz a la madre del personaje principal de 'Face of the Trinity'.