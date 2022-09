Muere a los 59 años el rapero Coolio, popular por su canción 'Gangsta's Paradise'

Aunque su nombre de nacimiento era Artis Leon Ivey Jr., fue conocido popularmente por su pseudónimo, el cual era Coolio. El rapero estadounidense, que saltó a la fama mundial por su canción 'Gangsta's Paradise', ha fallecido a los 59 años mientras visitaba a un amigo. Aunque todavía no hay confirmación oficial de la causa de su muerte, los primeros indicios apuntan a que habría sufrido un infarto, pese a que se desconocen las causas que han podido provocarle este ataque al corazón.

Se cree que el infarto sufrido podría haber sido por causas naturales, después de que entrara en el cuarto de baño, y, al ver que no salía, su amigo abriera la puerta, encontrándole inconsciente y ya sin pulso, según recoge el portal de famosos TMZ. El hecho de que haya muerto a una edad tan prematura ha impactado en el mundo del rap, que se despide del que ha sido una de sus figuras más mediáticas desde la década de los 90, cuando se dio a conocer mundialmente.

Una carrera de 30 años con cameos incluidos en películas

Aunque su punto fuerte fue siempre la música, y muy especialmente el género del rap, Coolio también hizo cameos puntuales en algunas películas como 'Batman y Robin', 'Get Over It' o en series de televisión como 'Futurama' o, más recientemente, 'Let's Be Real', en el año 2021, en la que fue su última intervención en televisión. Sin embargo, todo aquello que le llegó a caracterizar en la mayoría de ocasiones fue lo relativo al mundo musical.

Además de 'Gangsta's Paradise', otros álbumes de estudio reconocidos a lo largo de su carrera fueron 'Se necesita un ladrón', que fue el primero que publicó en toda su carrera, y al que le sucedieron otros como 'Mi alma', 'Coolio.com', 'El Cool Magnífico', 'The Return of the Gangsta', 'Steal Hear' y 'From the Bottom 2 the Top'. Hizo un álbum de manera conjunta con WC y Maad Circle en el año 1991, titulado 'Ain't a Damn Thang Changed'.