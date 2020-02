'American Factory', mejor película documental de los Premios Oscar 2020

'American Factory', ganadora del Premio Oscar a Mejor Película documental de 2020. El documental de Netflix centrado que muestra la automatización de las fábricas contado con las voces de los trabajadores de diversos países se ha llevado el galardón a mejor documental de los Oscar 2020. Los nominados a Mejor Película documental de los Premios Oscar eran: 'American factory' de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert , 'The Cave', de Feras Fayyad, Kirstine Barfod y Sigrod Dyekjaer, 'The edge of democracy' de Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris y Tiago Pavan, 'For Sama' de Waad Al-Kateab y Edward Watts y 'Honeyland' de Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska y Atanas Georgiev.

Con todo, el teatro Dolby de Los Ángeles acogerá desde las dos de la madrugada la ceremonia de premios de cine más famosa del planeta. Por allí pasarán las grandes estrellas internacional así como importantes representantes de nuestra cine español como es el caso de Pedro Almodóvar que ha conseguido la nominación a mejor película de habla no inglesa. Esta supone ya su cuarto nominación a los premios más prestigiosos del cine. El otro punto lo pondrá Antonio Banderas que por primera vez en su carrera ha sido nominado a un premio Oscar y, más concretamente, a mejor actor protagonista.

Todo esto en una gala que comenzó con 'Joker' siendo la más nominada con 11 nominaciones, pero muy seguida de 'Érase una vez...en Hollywood', '1917' y 'El Irlandés' que cuentan con diez nominaciones cada una. Ambas tres están nominadas a mejor película y mejor dirección.

