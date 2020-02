Learning to stakeboard in a warzone (If you're a girl), ganador al Premio Oscar a Mejor Cotometraje documental de 2020. Los nominados a Mejor Cortometraje documental de los Premios Oscar ha resultado ganador: 'In the absence', Yi Seung-Jun y Gary Byung-Seok Kam, 'Learning to stakeboard in a warzone (If you're a girl)' de Carol Dysinger y Elena Anfreicheva, 'Life overtakes me', de John Haptas y Kristine Samuelson, 'St.Louis Superman', de Smriti Mundhra y Sami Khan y 'Walk Run Cha-Cha' de Laura Niz y Colette Sandstedt.

La primera gala de los Oscar se celebró en 1929, a pesar de que la Academia creó el premio un año antes. En esa primera gala, los ganadores se anunciaron con tres meses de antelación por lo que sus primeros asistentes tuvieron que aguantar todas las horas de la gala sabiendo ya qué es lo que iba a pasar. Desde entonces hasta ahora, en la que se cumplen 92 ediciones, en los Oscars ha pasado de todo. Desde que en el año 2000 llovaron 55 estatuillas de camino a la ceremonia pero luego, gracias a la participación ciudadana, se recuperaron 52 hasta ver cómo Marlon Brando rechazó un premio por la mítica cinta de ganster de 'El Padrino'.

Con todo, el teatro Dolby de Los Ángeles acogerá desde las dos de la madrugada la ceremonia de premios de cine más famosa del planeta. Por ello podremos ver a grandes actores como Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Charlize Theron o directores de la talla de Quentin Tarantino o Martin Scorsese.

Todo este y muchísimo más en la 92 edición de los premios Oscar 2020 y para no perder detalle de nada puedes encontrar toda la información en antena3noticias.com