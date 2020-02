Mejor canción original de los Premios Oscar 2020

Estamos a la espera de conocer al ganador al Premio Oscar a Mejor canción original de 2020. En breves instantes podrán consultar quién de los nominados a Mejor Canción original de los Premios Oscar ha resultado ganador: 'I can't let you throw yourself away' de 'Toy Story 4', (I'm gonna) Love me again de 'Rocketman', 'Im standing with you' de Breakthrough, 'Into the unknown' de 'Frozen II' y 'Stand Up' de 'Harriet'.

Además de conocer quién será el ganador en esta categoría, cada una de las nominadas a Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2020 será intepretadas a lo largo de la ceremonia. Con lo que tendremos la oportunidad de ver a Elton John interpretar la canción de película autobiográfica titulada 'Rocketman'. A su vez, la nominada a mejor actriz protagonista Cynthia Erivo por 'Harriet' es también la cantante de la canción original y, por lo tanto, también actuará en la gala.

Una de las grandes sorpresas se anunció en la tarde del pasado viernes 7 de febrero cuando la Academia comunicó que para intepretar el tema de 'Into the unknown' se subirán al escenario hasta nueve de las 'Elsas' que en cada país han interpretado la canción para adaptarla al idioma del país. La sorpresa saltó cuando se supo que España acudirá y que la cantante Gisela cantaría la canción en español.

