Matías Prats y Mónica Carrillo confiesan en directo cuál era la profesión de sus sueños cuando eran pequeños

Barack Obama habría preferido ser deportista antes que presidente de Estados Unidos, según le ha confesado a Marcus Rashford, delantero del Mánchester. Es normal que las personas se acaben dedicando a profesiones diferentes a las que algún día soñaron y, por eso, Matías Prats y Mónica Carrillo han confesado en directo en Antena 3 Noticias qué otra profesión les habría gustado tener.

"¿Si vosotros hubierais podido elegir, habríais preferido tener otra profesión", ha preguntado Ángel Carreira a sus compañeros Matías Prats y Mónica Carrillo. "Yo quería ser tenista", ha señalado entre risas el mítico presentador y no ha desaprovechado la ocasión para hacer otro de sus chistes, haciendo gala de su sentido del humor: "Mi ídolo era John McEnroe y me parecía a él... en las zapatillas". "Después no di mucho para más", ha zanjado sobre el tema.

Mónica Carrillo, por su parte, también tenía otra profesión preferente: "Quería ser veterinaria porque quería estar rodeada de animales".

Tras escucharlos, Ángel Carreira no ha dudado en concluir que, aunque habrían sido también profesiones muy interesantes, sus dotes están aquí, en Antena 3 Noticias, "más que claras".

Unos presentadores muy reconocidos

Matías Prats y Mónica Carrillo han recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional. De hecho, la presentadora también es reconocida como escritora en España.

Por ejemplo, Matías Prats recibió en 2019 el Premio a la Trayectoria en los Premios Iris, máximo galardón de la Academia de Televisión. Mónica Carrillo, por su parte, fue galardonada el año pasado con el Premio Azorín por su novela 'La vida desnuda'.