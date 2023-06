Manu Sánchez desvela su rincón preferido: "No estoy hablando del Altiplano peruano, boliviano o nepalí"

Queda poco para inaugurar oficialmente el verano. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y la gran pregunta sigue rondando en la cabeza de los más indecisos: ¿playa o montaña? ¿Dónde desconectar este año de las prisas del día a día?

Si eres uno de ellos, estás de suerte. Esta semana, Manu Sánchez se ha 'colado' en la newsletter de Antena 3 Noticias para desvelar uno de sus rincones favoritos. Tiene sabor árabe, marca el comienzo de la famosa huerta murciana y cuenta con fantásticas rutas de senderismo con las que perderse y disfrutar de la naturaleza.

"Me encanta decir que es el pueblo más fabuloso de España. Está en el Altiplano, y no del peruano, boliviano o nepalí... Estoy hablando del Altiplano murciano", explica el presentador de Las Noticias de la Mañana al colaborador infiltrado. "No es Caravaca, que sería un poco el pueblo más importante de esa zona de Murcia. Tampoco es Calasparra. Es el que mejor refleja las virtudes de esa región murciana", cuenta.

Un mirador extraordinario

"Es un pueblo que, prácticamente, se mimetiza con un cerro en el que las casas están pegadas" y que destaca por su casco antiguo. Tal y como explica el director del informativo más madrugador de la televisión, desde él puedes comenzar un paseo que te acabará llevando a dos puntos clave del municipio. Por un lado, el Castillo-Fortaleza, al que acuden miles de turistas cada año y cuya torre del homenaje está muy bien conservada. Por otro, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción que cuenta con un singular mirador a su alrededor: "Por una parte puedes ver todo lo que es la famosa huerta murciana, que acaba en el Mar Menor, y por otra la sierra del Altiplano, donde empieza la estribación de la Sierra de Cazorla".

Otro de los motivos por los que es conocido este municipio es por sus tradiciones. Concretamente, la tamborrada de Semana Santa. "Prácticamente, se convierte en un carnaval más que en una Semana Santa. Son unos tambores un poco atípicos, que están fuera de la lógica general. Es interesante ver y pasear por esas calles del casco viejo durante su celebración. También durante los encierros, que se celebran entre el 11 y el 17 de julio", asegura Manu Sánchez en la newsletter de este jueves.

Pero hay algo más que lleva al periodista a recomendar este pueblo murciano... ¿Quieres saber el qué? Pues haz clic y no te pierdas la entrevista completa.