Estos días de aislamiento social por la pandemia del coronavirus, Madonna los está pasando en su residencia de Londres junto a su novio, el bailarín Ahlamalik Williams, y sus hijas Estere y Stelle.

La reina del pop no ha parado estas semanas de regalar a sus seguidores momentos de su día a día a través de su 'diario de cuarentena', en el que comparte vídeos o fotografías provocadoras por las redes sociales de su encierro.

Su última irreverencia ha sido desafiar las reglas de Instagram con una imagen en la que aparece con un provocador look. Se ve a Madonna sentada, posando vestida en lencería con un sujetador transparente y una braga de color negra.

En la publicación, añadió un mensaje dedicado a sus detractores: “Mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!".

Un mensaje que ha sumado más de un millón de me gusta en las últimas horas y despertó todo tipos de comentarios de los usuarios, como el de la cantante pop Katy Perry, que escribió en la publicación: “Yo he estado inscrita en esa universidad”.