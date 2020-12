Los presentadores de Antena 3 Noticias felicitan la Navidad marcada por el coronavirus

La Navidad llega tras un año marcado por el coronavirus. Los presentadores de Antena 3 Noticias felicitan la Navidad con sus antiguas y provisionales costumbres que han surgido este año.

Susanna Griso, Matías Prats, Mónica Carrillo, Sandra Golpe, Vicente Vallés, Esther Vaquero y Roberto Brasero felicitan la Navidad desde el plató de televisión.

Besos y abrazos en Navidad

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, habla sobre los besos y abrazos típicos que se dan durante las fechas de Navidad. En esos momentos en los que la felicidad se apodera del momento y donde priman las reuniones familiares.

Sin embargo, este año está marcado por un coronavirus que ha suprimido esos besos y abrazos. "Y este año, ¿qué hacemos?", se pregunta. Seguidamente da otras alternativas, como colocar la mano en el corazón, pero "no se ve". "Me inclino más por chocar los codos", manifiesta. Aunque después confirma que tampoco, ya que con ese saludo se puede coger una epicondilitis lateral del codo. Por ello afirma con total seguridad que "como los abrazos, no hay nada".

Colores navideños: rojo, verde y dorado

Matías Prats y Mónica Carrillo, los presentadores de Antena 3 Noticias del fin de semana, también se han sumado a felicitar la Navidad. Hablan de los colores que priman en la Navidad, esos que llenan de color los momentos más bonitos para ser recordados y que inundan gracias a la decoración navideña.

"Los tradicionales tonos rojos de las flores de Pascua, el verde de los abetos, el dorado de los adornos, ...", mencionan. Todos ellos son tonos muy especiales que no cambian año tras año.

Reuniones familiares

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias de las 15:00 horas, habla de las reuniones familiares. Porque el coronavirus ha provocado restricciones que nadie imaginaba a principios de año, sin dejar que las grandes reuniones sean las protagonistas de estas Navidades.

Aunque, hemos ampliado la familia durante todo este año. "En apenas un año hemos descubierto personas que se han ganado a pulso un sitio en nuestra mesa y en nuestro corazón", comienza diciendo Sandra Golpe. La solidaridad ha estado presente durante todo este año debido a la pandemia del coronavirus y de sus efectos.

Películas navideñas para disfrutar

Vicente Vallés y Esther Vaquero, presentadores de Antena 3 Noticias 2, hablan sobre las películas navideñas. Esas que reúnen a la familia para pasar una tarde divertida y en las que siempre "pasa lo mismo".

"Un niño que se pierde, familias que se reconcilian, alguien que vuelve a casa, ...", dicen los presentadores. Aunque, también recuerdan las películas en las que Papá Noel recupera algún amor perdido.

Las mascarillas en Navidad

Roberto Brasero, presentador de Tu Tiempo en Antena 3 Noticias, habla sobre las mascarillas. Forman parte de nuestra vestimenta y ya nadie recuerda qué era salir de casa sin ellas puestas o conocer a alguien con el rostro al descubierto.

Sin embargo, a Roberto Brasero le gusta ver el lado bueno de las cosas. "Con estas bajas temperaturas que tenemos ahora en invierno; además de la bufanda, nos colocamos bien la mascarilla y entra menos frío", explica. Aunque espera que para el año 2021 venga el tiempo "más bueno".