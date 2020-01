Llega a los cines 'Judy', la película que narra la etapa más oscura de Judy Garland

Es inevitable acordarte de Judy Garland cuando suena la canción 'Somewhere over the rainbow, way up high'. La actriz estadounidense saltó a la fama en la película del 'Mago de Oz'.

La artista vuelve a las pantallas con 'Judy', una película protagonizada por Renée Zellweger y por la que está nominada a un premio Oscar. El filme, que se ha estrenado este viernes en los cines, recoge la etapa más oscura de la artista estadounidense, una vida llena de drogas, alcohol y varios intentos de suicidio.

La que fue una niña prodigio de Hollywood siempre será recordada como una de las mejores voces del mundo del espectáculo. A su corta edad, consiguió triunfar como cantante y como actriz. Sin embargo, esta estrella se estrelló y se volvió adicta a las pastillas y el alcohol.

La artista estadounidense murió a los 47 años a causa de una sobredosis.