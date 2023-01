'Lie like you love me', el nuevo tema de Rosalía que mezcla la rumba con tintes flamencos

Rosalía acaba de estrenar un nuevo 'single' y como la mayoría de temas los últimos temas de la cantante catalana se espera que sea un auténtico éxito. Fue la propia Rosalía la que dio un pequeño anticipo hace unos días en sus redes sociales.

Tan solo enseñó 15 segundos de su nuevo tema pero eso fue suficiente para generar una gran expectación. 'Miénteme como si me quisieras' (Lie like you love me), esa es la traducción de la nueva canción de la artista de San Cugat del Vallés.

Una rumba con tintes flamencos en la que Rosalía mezcla el español y el inglés, este es el tercer single después de 'Despechá'. La artista de 30 años comienza cantando en castellano pero se cambia al inglés en el estribillo hacerla además de fusionar tintes flamencos con toques electrónicos.

No es la primera vez que canta en inglés

No es la primera vez en la que Rosalía mezcla inglés y castellano en una canción y tampoco será la última vez que participe en una canción que se cante en un idioma que no sea español, ya lo hizo en 'Blinding Lights' con The Weeknd y previamente hizo lo propio con James Blake en 'Barefoot in the park'.

La canción se ha estrenado en España en esta misma medianoche del viernes 27 de enero, sin embargo, debido a la diferencia horaria con Nueva Zelanda, país en el que se estrenó 12 horas antes que en España, mucha gente ya había escuchado el nuevo tema de Rosalía.

El canal oficial de la cantante en YouTube ha publicado la canción sobre las 6:30am en España (2 horas) y ya acumula unas 50.000 visitas cuando todavía hay parte de España que aun no se ha levantado. Gran parte de los fans de la intérprete española ya se ha pronunciado sobre el que será otro éxito de la joven Rosalía: "es increíble cómo consigue fusionar géneros", decían gran parte de los comentarios.

La estrella de Louis Vuitton

Desde el pasado 17 de enero, y hasta el domingo 22 tuvo lugar en París la Semana de Moda del Hombre y fue la mítica marca la que hizo pública la participación de Rosalía con un cartel en el que posaba desnuda y con unos guantes de motorista. La expectación creció de manera increíble y la catalana no decepcionó, siendo el centro de todas las miradas de los asistentes.