Se presenta en Madrid el premio Fernando Lara 2017, otorgado a Sonsoles Ónega por su obra 'Después del amor todo son palabras'

La novela ganadora del premio Fernando Lara, 'Después del amor', de Sonsoles Ónega, narra la difícil y real historia de amor de Carmen Trilla y Federico Escofet, dos personajes que durante los años 30 enfrentaron la condena social del divorcio, la guerra y el exilio para poder estar juntos.

La historia llegó a la periodista y escritora cuando en otoño de 2014 las hijas de la protagonista le contaron la relación de su madre con el capitán del ejercito Escofet, quien tuvo un importante papel en la Cataluña de aquellos años y en cuya biografía no figura Carmen, quien pertenecía a la alta burguesía barcelonesa.

"Me di cuenta que en el relato de aquellas dos mujeres había un historia de amor con una protagonista que me parecía muy interesante por toda la lucha que enarboló por su amor, que no era solo el amor a Federico sino también el amor instintivo hacia sus hijos", dice Ónega en entrevista.

Los detalles de esa relación que separó a Carmen de sus hijas, le fueron legados a la autora por el biógrafo de Escofet, Xavier Febrés, que había escuchado de él la historia de cómo conoció a Carmen, en un tren de la ciudad de Barcelona a La Garriga, también en Barcelona, en septiembre de 1933, encuentro con el que comienza la novela. "No había necesidad de forzar la realidad, porque esta ya era pura literatura. Él podía haberse sentado en cualquier otro vagón vacío y se sentó junto a ella", una casualidad que, para la autora, parece hablar de la "fuerza del destino", que se impuso en la vida de estos personajes.