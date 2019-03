La impresionante voz femenina que acompañará a Maxi Iglesias e Iván Sánchez en 'El Guardaespaldas'

¿Quién será Rachel Marron en el musical de 'El Guardaespaldas'? El reto era complicado pero por fin se ha desvelado a la seleccionada para dar vida a la protagonista de esta nueva apuesta teatral que llegará a la Gran Vía madrileña a finales de septiembre y que estará acompañada por los actores Maxi Iglesias e Iván Sánchez.

"Buscábamos la mejor voz", comentan desde Stage Entertainment tras dedicar meses a la búsqueda de la persona ideal para dar vida a la protagonista de su nueva y gran apuesta. "No se trataba de encontrar un calco de Whitney Houston", dicen, ya que es algo realmente complicado, pero sí "alguien que trasmitiera el espíritu de la artista original". ¿Crees que lo han conseguido? Mira el vídeo y valóralo tú mismo.

La persona elegida ha sido la mexicana Fela Domínguez, que actualmente se encuentra interpretando a Nala en la versión de 'El Rey León' de México. Pero antes de esto ya había demostrado que tenía una gran voz compartiendo escenario con Alejandro Fernández o con algún vídeo viral junto a sus hermanas en la red. "Queen of the Night", "I Wanna Dance with Somebody" o "I Will Always Love You", en este musical se podrán escuchar las canciones que formaron parte de la película cantadas en su idioma original.

Iván Sánchez y Maxi Iglesias se alternarán para dar vida a Frank Farmer, lo que supone un gran reto para ellos al enfrentarse a un espectáculo de esta magnitud. Es además la primera vez que Maxi Iglesias se sube a las tablas de un teatro.