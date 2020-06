La despedida de Pau Donés será en la intimidad y no se celebrará funeral. El cantante falleció este martes a los 53 años a causa de un cáncer de colon contra el que llevaba luchando varios años.

Pau Donés nunca dejó de cantar. Hacía poco había publicado su último trabajo, con un tema muy especial en el que daba las gracias. "No sé lo que me queda pero lo que sí sé es que lo que me queda lo voy a pasar súper", decía el cantante en una entrevista.

El cáncer ha sido su gran batalla y su hija Sara, un impulso en esta lucha. "Me ha hecho tirar para adelante", aseguraba Donés.

El mensaje de despedida de Dani Rovira, también en tratamiento de quimioterapia por un cáncer, es uno de muchos homenajes, que sirven hoy para no olvidar lo que fue Pau Donés. 12 discos, dos premios ondas, 12 nominaciones a los Grammys y una gran pérdida.

Durante los últimos meses, durante la pandemia de coronavirus, Pau Donés ha sido cantante de balcón, un lugar vacía que ahora le añora, como sus fans.

Nacido en Hueca y criado en Barcelona, el cantante de Jarabe de Palo seguirá vivo en tus canciones, por todo lo que dio.